"У мене завершувався контракт з Десною, а за правилами за півроку до завершення контракту можна вести перемовини з іншими клубами. Тому, за кілька місяців я вже спілкувався із представниками Колоса.

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Мене спитали, чи є у мене бажання грати у ковалівському клубі. А вже ближче до завершення першої половини чемпіонату зі мною зв’язалися керівники Колоса і ми почали предметно вести перемовини.

Кожне трансферне вікно зі мною зв’язувалися з Кортрейка і намагалися мене повернути. І навіть у грудні, коли я домовлявся із Колосом, вони цікавилися щодо мого переїзду у Бельгію. Але я їм відповів, що вже прийняв пропозицію "хліборобів", – цитує Тотовицького офіційний сайт ковалівців.

Нагадаємо, останнім клубом 28-річного півзахисника була Десна, за яку він виступав із січня 2020 року. Окрім чернігівців Андрій встиг пограти за Маріуполь, Зорю, Шахтар та бельгійський Кортрейк (у 23 поєдинках забив 6 голів і віддав 2 асисти).

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