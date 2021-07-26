Бывший форвард стал главным тренером молодежной команды "матрасников", сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Торрес анонсировал сенсационное возвращение в футбол

Торрес будет работать с коллективом до конца сезона 2021/22. Ранее испанец уже имел опыт работы в молодежке Атлетико, но покинул команду через месяц. До этого 37-летний екс-футболист открыто заявлял о желании быть тренером.

Напомним, Фернандо Торрес является воспитанником мадридцев и дебютировал за первую команду в мае 2001 года, проведя с тех пор 351 матч во всех турнирах (121 гол и 16 ассистов). Кроме Атлетико, испанец поиграл за Челси, Ливерпуль, Милан и Саган Тосу.

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