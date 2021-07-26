Колишній форвард став головним тренером молодіжної команди "матрацників", повідомляє прес-служба мадридського клубу.

Торрес анонсував сенсаційне повернення у футбол

Торрес працюватиме з колективом до кінця сезону 2021/22. Раніше іспанець вже мав досвід роботи у молодіжці Атлетіко, але покинув команду через місяць. До цього 37-річний ексфутболіст відкрито заявляв про бажання бути тренером.

Нагадаємо, Фернандо Торрес є вихованцем мадридців і дебютував за першу команду в травні 2001-го, провівши відтоді 351 матч у всіх турнірах (121 гол і 16 асистів). Окрім Атлетіко, іспанець пограв за Челсі, Ліверпуль, Мілан і Саган Тосу.

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