Торрес близок к переходу в японский Саган Тосу

Бывший нападающий мадридского Атлетико и сборной Испании Фернандо Торрес находится на продвинутой стадии переговоров с японским клубом Саган Тосу.

"То, что мы ведем с ним переговоры – правда. Как только договоримся об условиях, то сразу объявим о подписании", – цитирует представителя японцев Sport.es.

По информации издания, Саган Тосу предложил Торресу 3-летний контракт с зарплатой в размере 7,2 млн долларов в год. Клуб выступает в J-лиге под руководством итальянского специалиста Массимо Фиккаденти, а среди известных игроков – участник ЧМ-2014 в составе сборной Колумбии Ибарбо и игрок Южной Кореи на Мундиале-2018 Йонг Сенг-Хьюн.

Фернандо Торрес попрощался с Атлетико в мае. Ранее приоритетным вариантом для форварда был переезд в Соединенные Штаты, где он имел предложения от 5-ти клубов МЛС сразу. В Японии Торрес может составить компанию бывшему партнеру по сборной Испании Андресу Иньесте, который подписал контракт с Виссел Кобе.