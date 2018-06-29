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Торрес близький до переходу в японський Саган Тосу

11:25 248 Читать на русском
Торрес близький до переходу в японський Саган Тосу
Фернандо Торрес / Getty Images

Колишній нападник мадридського Атлетіко та збірної Іспанії Фернандо Торрес перебуває на просунутій стадії перемовин із японським клубом Саган Тосу.

"Те, що ми ведемо з ним перемовини – правда. Як тільки домовимося про умови, то відразу оголосимо про підписання", – цитує представника японців Sport.es.

За інформацією видання, Саган Тосу запропонував Торресу 3-річний контракт із зарплатою у розмірі 7,2 млн доларів на рік. Клуб виступає в J-лізі під керівництвом італійського фахівця Массімо Фіккаденті, а серед відомих гравців – учасник ЧС-2014 у складі збірної Колумбії Віктор Ібарбо та гравець Південної Кореї на Мундіалі-2018 Йонг Сенг-Х'юн.

Фернандо Торрес попрощався з Атлетіко у травні. Раніше пріоритетним варіантом для форварда був переїзд до Сполучених Штатів, де мав пропозиції від 5-ти клубів МЛС відразу. У Японії Торрес може скласти компанію колишньому партнеру по збірній Іспанії Андресу Іньєсті, який підписав контракт із Віссел Кобе.

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Світ Фернандо Торрес Фернандо Торрес Трансфери Саган Тосу Саган Тосу
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