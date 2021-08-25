Лондонский Арсенал отпустил полузащитника Лукаса Торрейру в чемпионат Италии. Прошлый сезон он провел в мадридском Атлетико на правах аренды.

Фиорентина подписала уругвайского хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

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Торрейра арендован "фиалками" на сезон. Соглашением с Арсеналом предусмотрена опция выкупа латиноамериканца. Ориентировочная сумма будущего полноценного трансфера Торрейры – 15 млн евро. На Артемио Франки он будет выступать под 18-м номером.

К слову, Лукас Торрейра на профессиональном уровне дебютировал именно в Италии. На Апеннинах ранее он защищал цвета Пескары и Сампдории.

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