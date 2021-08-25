Лондонський Арсенал відпустив півзахисника Лукаса Торрейру до чемпіонату Італії. Минулий сезон він провів у мадридському Атлетіко на правах оренди.

Фіорентина підписала уругвайського хавбека, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Торрейра орендований "фіалками" на сезон. Угодою з Арсеналом передбачена опція викупу латиноамериканця. Орієнтовна сума майбутнього повноцінного трансферу Торрейри – 15 млн євро. На Артеміо Франкі він виступатиме під 18-м номером.

До слова, Лукас Торрейра на професіональному рівні дебютував саме в Італії. На Апеннінах він раніше захищав кольори Пескари та Сампдорії.

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