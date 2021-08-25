Аренда 20-летнего форварда Монако рассчитана на один сезон, информирует официальный сайт "россонери". Ранее говорилось, что у миланцев будет право выкупа ориентировочно за 6 млн евро.

Милан объявил о подписании чемпиона Европы

В свое время Пеллегри был самым молодым игроком в истории Серии А (15 лет и 274 дня), однако его рекорд уже дважды побили. Юный форвард громко заявил о себе в составе Дженоа (9 матчей, 3 мяча в серии А) и перебрался в Монако за 25 млн евро. Закрепиться в княжестве нападающий так и не сумел – только 23 поединка и 2 гола за 3,5 года.

Напомним, Милан начал новый сезон минимальной победой над Сампдорией.

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