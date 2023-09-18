Чемпионат Италии 2022/23, 4-й тур

Салернитана – Торино – 0:3

Голы: Буонджорно, 15, Радоньич, 41, 50

Верона – Болонья – начало в 21:45

Программу игрового дня открыли Салернитана и Торино. Хозяева в предыдущих трех турах набрали всего 2 очка и находились в зоне вылета. Туринцы имели 4 балла – победа, ничья и поражение.

Рома сокрушила Эмполи с красивыми голами Дыбалы и Кристанте, одержав первую победу в сезоне.

Подопечные Ивана Юрича в первом тайме сделали весомую заявку на победу, забив дважды. На 15-й минуте Буонджорно быстрее всех сориентировался в штрафной и с нескольких метров открыл счет после розыгрыша углового. Еще до перерыва "быки" удвоили преимущество. Контратака гостей завершилась точным ударом Радоньича из-за пределов штрафной в дальний угол. Очоа не спас. Салернитана могла сократить отставание в добавленное время, однако штанга спасла Торино.

В перерыве Пауло Соуза провел три замены, но забил Торино. Радоньич оформил дубль, замкнул прострел Беллановы. Неманья еще и хет-трик оформил, но VAR отменил гол – офсайд. В итоге, счет 0:3 стал окончательным. Три гола гостей из трех ударов в створ – образец реализации. Торино одержал вторую победу и набрал 7 очков, поднявшись на промежуточное 7 место турнирной таблицы. Салернитана все еще без побед – 2 балла в 4-х турах и зона вылета.