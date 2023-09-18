Чемпіонат Італії 2022/23, 4-й тур

Салернітана – Торіно – 0:3

Голи: Буонджорно, 15, Радоньїч, 41, 50

Верона – Болонья – початок о 21:45

Програму ігрового дня відкрили Салернітана і Торіно. Господарі у попередніх трьох турах набрали лише 2 очки і перебували в зоні вильоту. Туринці мали 4 бали – перемога, нічия і поразка.

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Підопічні Івана Юріча у першому таймі зробили вагому заявку на перемогу, забивши двічі. На 15-й хвилині Буонджорно найшвидше зорієнтувався у штрафному і з кількох метрів відкрив рахунок після розіграшу кутового. Ще до перерви "бики" подвоїли перевагу. Контратака гостей завершилася влучним ударом Радоньїча з-за меж штрафного в дальній кут. Очоа не врятував. Салернітана могла скоротити відставання у доданий час, проте стійка врятувала Торіно.

У перерві Пауло Соуза провів три заміни, але забив Торіно. Радоньїч оформив дубль, замкнув простріл Белланови. Згодом Неманья ще й хет-трик оформив, але VAR скасував гол – офсайд. Зрештою, рахунок 0:3 став остаточним. Три голи гостей із трьох ударів у площину – зразок реалізації. Торіно здобув другу перемогу поспіль і набрав 7 очок, піднявшись на проміжне 7 місце турнірної таблиці. Салернітана все ще без перемог – 2 бали в 4-х турах і зона вильоту.