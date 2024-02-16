Торино не знал поражений в Серии А на протяжении пяти туров, однако в трёх из них подопечные Ивана Юрича не смогли победить – дважды вообще скатали 0:0. И это случилось в матчах с аутсайдерами. Если бы туринцы добрали эти 6 очков, то держались бы в зоне ЛЕ выше Ромы.

Челси готов потратить 130 млн евро для решения главной проблемы – на игрока также охотится ПСЖ

Словом, "быков" уже не устраивала ничья. Тем более, что в новом матче соперник тоже был проходным – в гости приехал Лечче, который держался на 13-й позиции. Хозяева на протяжении всего матча владели инициативой и существенно превосходили соперника в остроте, однако открыть счёт удалось аж на 50-й минуте.

Героем стал Белланова, который пробил с правого угла штрафной точно под дальнюю штангу. Рауль отметился дебютным голом за Торино – да и вообще 23-летний защитник последний раз забивал аж в феврале 2022-го, в составе Кальяри. Интересно, что это тоже произошло в Турине, в матче против его нынешнего клуба.

Белланова оформил пятое результативное действие в сезоне (Рауль отдал ещё и четыре ассиста). В топ-5 лигах Европы выступают только три защитника, рождённые после 2000 года, которые имеют такой же или больший показатель вовлечённости в голы – это Коуту из Жироны, Удоджи из Тоттенхэма и Фримпонг из Байера.

Лечче так и не нашёл сил отыграться, а на 70-й минуте Понграчич ещё и оставил команду в меньшинстве. В конце концов, на 81-й минуте "гранатовые" конвертировали количественное преимущество в 2:0 – это Сапата замкнул подачу с углового. Его гол оказался последним во встрече.

Торино отпраздновал победу в 100-ом матче под руководством Ивана Юрича в Серии А (седьмой тренерский показатель в истории клуба). "Быки" набрали 36 очков, поднявшись на девятую позицию и оставив за спиной Наполи – впрочем, тур только начинается. Лечче пока что держится тринадцатым.

Рома дважды унижала Лози, который обладал уникальным талантом – ради команды просил милостыню и забивал с травмой