Торіно не знав поразок у Серії А протягом п'яти турів, однак у трьох з них підопічні Івана Юріча не змогли перемогти – двічі взагалі скатали 0:0. І це сталося у матчах з аутсайдерами. Якби туринці добрали ці 6 очок, то трималися б у зоні ЛЄ вище за Рому.

Челсі готовий витратити 130 млн євро для вирішення головної проблеми – на гравця також полює ПСЖ

Словом, "биків" вже не влаштовувала нічия. Тим паче, що у новому матчі суперник теж був прохідним – у гості приїхав Лечче, який тримався на 13-й позиції. Господарі протягом усього матчу володіли ініціативою й суттєво переважали суперника у гостроті, однак відкрити рахунок вдалося аж на 50-й хвилині.

Героєм став Белланова, який пробив з правого кута штрафного точнісінько під дальню стійку. Рауль відзначився дебютним голом за Торіно – та і загалом 23-річний захисник востаннє забивав аж у лютому 2022-го, в складі Кальярі. Цікаво, що це теж сталося у Турині, в матчі проти його нинішнього клубу.

Белланова оформив п'яту результативну дію у сезоні (Рауль віддав ще й чотири асисти). У топ-5 лігах Європи виступають тільки три захисники, народжені після 2000 року, які мають такий же або більший показник залученості до голів – це Коуту з Жирони, Удоджі з Тоттенхема та Фрімпонг з Байєра.

Лечче так і не знайшов сил відігратись, а на 70-й хвилині Понграчіч ще й залишив команду в меншості. Зрештою, на 81-й хвилині "гранатові" конвертували кількісну перевагу в 2:0 – це Сапата замкнув подачу з кутового. Його гол виявився останнім у зустрічі.

Торіно відсвяткував перемогу в 100-му матчі під керівництвом Івана Юріча у Серії А (сьомий тренерський показник у історії клубу). "Бики" набрали 36 очок, піднявшись на дев'яту позицію й залишивши за спиною Наполі – втім, тур тільки починається. Лечче поки що тримається тринадцятим.

Рома двічі принижувала Лозі, який володів унікальним талантом – заради команди просив милостиню і забивав із травмою