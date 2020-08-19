toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
БАРСЕЛОНА ЛИОН - БАВАРИЯ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Торино объявил о подписании защитника Милана

18:43 - Читати українською
Торино объявил о подписании защитника Милана
Рикардо Родригес (слева) / Фото ФК Торино

Швейцарский защитник Рикардо Родригес продолжит карьеру в Торино.

Торино подписал контракт с Рикардо Родригесом на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.

Ибрагимович не может договориться с Миланом относительно нового контракта – швед требует солидную зарплату

По информации СМИ, стоимость трансфера составила 3 млн евро.

Вторую половину прошлого сезона 27-летний Рикардо защищал цвета ПСВ, где провел 6 матчей. Напомним, Родригес также выступает за сборную Швейцарии, которая будет противостоять подопечным Андрея Шевченко в ближайшем розыгрыше Лиги наций.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

blog_ava
Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – несколько игроков пока вне списка
13:26
12872
Теги
Италия Рикардо Рикардо Родригес Милан Милан ПСВ ПСВ Торино Торино Трансферы Трансферы Чемпионата Италии
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
51
мин
Лион
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?