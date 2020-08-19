Торино объявил о подписании защитника Милана

Торино подписал контракт с Рикардо Родригесом на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации СМИ, стоимость трансфера составила 3 млн евро.

Вторую половину прошлого сезона 27-летний Рикардо защищал цвета ПСВ, где провел 6 матчей. Напомним, Родригес также выступает за сборную Швейцарии, которая будет противостоять подопечным Андрея Шевченко в ближайшем розыгрыше Лиги наций.

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