Ибрагимович не может договориться с Миланом относительно нового контракта – швед требует солидную зарплату

Милан готов предложить 5 млн евро в год легендарному шведу, тогда как Ибра хочет получать не менее 7,5 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Милан купил нападающего у клуба, который принадлежит Ибрагимовичу

Кроме этого, руководство "россонери" подготовило бонусы за победу в Лиге Европы, а также за личные достижения, благодаря чему заработок Златана увеличится до 6 млн евро. Боссы Милана продолжают надеяться, что швед пойдет на уступки и снизит свои требования.

Напомним, в начале января Ибра перебрался в Милан из Лос-Анджелес Гэлакси, но успел забить 10 голов и отдать 5 ассистов в 18 матчах Серии А.

Пірло – справжній феномен, а Ювентус Ліппі гірший за Мілан Анчелотті – як тренують тріумфатори ЧС-2006