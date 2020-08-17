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Ибрагимович не может договориться с Миланом относительно нового контракта – швед требует солидную зарплату

15:42 - Читати українською
Ибрагимович не может договориться с Миланом относительно нового контракта – швед требует солидную зарплату
Златан Ибрагимович / фото из открытых источников

Форвард Милана Златан Ибрагимович продолжает вести безуспешные переговоры с "россонери".

Милан готов предложить 5 млн евро в год легендарному шведу, тогда как Ибра хочет получать не менее 7,5 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Кроме этого, руководство "россонери" подготовило бонусы за победу в Лиге Европы, а также за личные достижения, благодаря чему заработок Златана увеличится до 6 млн евро. Боссы Милана продолжают надеяться, что швед пойдет на уступки и снизит свои требования.

Напомним, в начале января Ибра перебрался в Милан из Лос-Анджелес Гэлакси, но успел забить 10 голов и отдать 5 ассистов в 18 матчах Серии А.

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Теги
Италия Милан Милан Златан Златан Ибрагимович
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