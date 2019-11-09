Торино на выезде разгромил Брешию: 12-й тур Серии А, матчи субботы

Торино легко переиграл Брешию, играя в большинстве весь второй тайм (0:4).

Чемпионат Италии 2019/2020, 12-й тур

Брешия – Торино – 0:4

Голы: Белотти, 17 (пен), 26 (пен), Беренгер, 75, 81

Красная карточка: Матею, 41

Интер – Верона – начало матча в 19:00

Наполи – Дженоа – начало матча в 21:45

Торино в гостях встречался с Брешией. Уже в середине первого тайма туринцы заработали право на два пенальти за игру рукой в штрафной, оба из которых уверенно реализовал Белотти. На этом несчастья хозяев не закончились и на 41-й минуте они остались в меньшинстве – Матею получил вторую желтую за грубый подкат. На 75-й минуте Беренгер довел счет до разгромного после передачи Лаксальта, а уже через 5 минут оформил дубль – 0:4. Этого вполне хватило для уверенной победы туринцев в итоге.

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