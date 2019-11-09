Наполі втратив очки з Дженоа, Інтер дотис Верону, Торіно розгромив Брешію: 12-й тур Серії А, субота

У 12-му турі Серії А у суботу відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 12-й тур

Брешія – Торіно – 0:4

Голи: Белотті, 17 (пен), 26 (пен), Беренгер, 75, 81

Вилучення: Матею, 41

Інтер – Верона – 2:1

Голи: Весіно, 65, Барелла, 83 – Верре, 19 (пен.)

Наполі – Дженоа – 0:0

Торіно у гостях зустрічався з Брешією. Вже у середині першого тайму туринці заробили право на два пенальті за гру рукою у штрафному, обидва з яких впевнено реалізував Белотті. На цьому нещастя господарів не закінчились і на 41-й хвилині вони залишились у меншості – Матею отримав другу жовту за грубий підкат. На 75-й хвилині Беренгер довів рахунок до розгромного після передачі Лаксальта, а вже за 5 хвилин оформив дубль – 0:4. Цього цілком вистачило для впевненої перемоги туринців у підсумку.

Вже на 19-й хвилині Верона з пенальті забила Інтеру. Шоковані міланці, прийшовши до тями, почали безперервно бомбардувати ворота суперника, однак у першому таймі так і не змогли досягти потрібного для себе результату. Зрештою на 65-й хвилині Матіасу Весіно вдалось замкнути поперечну передачу головою і спрямувати м'яч у нижній кут воріт. Під кінець матчу Ніколо Барелла поховав інтригу, вивівши Інтер вперед.

У останньому матчі суботи Наполі приймав Дженоа. Уже на 2-й хвилині підопічні Анчелотті відкрили рахунок, але гол Інсіньє за мить скасував арбітр через офсайд. Перший тайм не відзначився особливо небезпечними моментами, тож команди пішли на перерву за нічийного рахунку. У другому таймі Мертенс міг забивати, однак його удар з лінії штрафного потягнув Раду. Фінальний штурм неаполітанців не приніс результатів, у підсумку – суха нічия 0:0.

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