Торган Азар рассказал о возможности играть в одном клубе с братом

Полузащитник Боруссии М Торган Азар объяснил, почему не хочет играть в одном клубе с братом Эдена.

"Мы уже играем вместе в Бельгии и печально, что иногда мы не вместе на поле. Это невероятное ощущение, играть за свои страну рядом с братом.

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Но, если честно, трудно играть с ним за один клуб. Он лучший игрок, чем я. Я могу многому у него научиться и мне нужно много работать, чтобы улучшаться.

Я игрок другого типа. Эден один из лучших в мире. Когда я перешел в Челси, было понятно, что меня отдадут в аренду, как много других талантов. Вот почему я поехал на 2 года в Бельгию и хорошо там выступил.

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Когда я играл за "синих", я был слишком молодым и был не готов на большой шаг. Челси – великий клуб с прекрасными игроками. Для меня было лучшим решением сменить команду", – сказал Азар-младший Sport1.