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Абрамович не будет продавать Челси

26 октября 16:20 123 Читати українською
Абрамович не будет продавать Челси
Роман Абрамович / Reuters

Владелец Челси российский олигарх Роман Абрамович не намерен продавать лондонский клуб.

По информации Sky Sports, Абрамович не будет продавать Челси и даже не вступал в переговоры о возможной продаже клуба несмотря на многочисленные слухи в СМИ, которые последний месяц активно обсуждают потенциальную продажу "синих".

Абрамович из-за проблем с британской визой получил гражданство Израиля

Ранее сообщалось, что в приобретении лондонцев заинтересован самый богатый человек Чехии, у которого приятельские отношения с российским бизнесменом.

Напомним, ранее Абрамович отклонил предложение богатого человека Великобритании Джима Рэтклифф, который предлагал за клуб 2 миллиарда фунтов, но позже нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи Челси.

Роман Абрамович стал владельцем лондонского клуба в 2003 году. Его состояние составляет ориентировочно 11 млрд долларов.

Абрамович не получил вид на жительство в Швейцарии – его подозревают в участии в преступных группировках

Теги
Англия Челси Челси футбольные финансы Роман Абрамович
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