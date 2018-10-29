Владелец Челси российский олигарх Роман Абрамович не намерен продавать лондонский клуб.

По информации Sky Sports, Абрамович не будет продавать Челси и даже не вступал в переговоры о возможной продаже клуба несмотря на многочисленные слухи в СМИ, которые последний месяц активно обсуждают потенциальную продажу "синих".

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Ранее сообщалось, что в приобретении лондонцев заинтересован самый богатый человек Чехии, у которого приятельские отношения с российским бизнесменом.

Напомним, ранее Абрамович отклонил предложение богатого человека Великобритании Джима Рэтклифф, который предлагал за клуб 2 миллиарда фунтов, но позже нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи Челси.

Роман Абрамович стал владельцем лондонского клуба в 2003 году. Его состояние составляет ориентировочно 11 млрд долларов.

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