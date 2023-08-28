Португалец прошлый сезон завершал в Баварии, но не убедил мюнхенцев выкупить его контракт. Ман Сити он также был не нужен, поскольку конфликтовал с Пепом Гвардиолой.

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Другое дело, что очереди за Канселу не было. Только Барселона действительно хотела его подписать. Однако каталонцам сначала нужно было урегулировать финансовые вопросы, чтобы зарегистрировать новичка.

Теперь все проблемы позади. Барселона и Манчестер Сити уже обменялись документами, чтобы завершить переход, сообщает Фабрицио Романо. Это будет аренда с опцией выкупа. Канселу готов уже сегодня вылететь в столицу Каталонии.

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