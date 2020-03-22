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Топ-клубы Европы устроили охоту на французского защитника Айнтрахта

11:40 36 Читати українською
Топ-клубы Европы устроили охоту на французского защитника Айнтрахта
Эван Н'Дика / Фото из открытых источников

За защитником немецкой команды Эваном Н'Дикой выстроилась длинная очередь.

Английские Ливерпуль и Арсенал, испанские Валенсия и Севилья, а также итальянские Интер и Милан хотят видеть в своей команде французского защитника франкфуртского Айнтрахта Эвана Н'Дику, сообщает издание Sky Sports.

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Действующий контракт 20-летнего футболиста молодежной сборной Франции с немецкой командой истекает 30 июня 2023 года и топ-клубы Европы уже пытаются переманить перспективного игрока.

К слову, Н'Дика перешел в Айнтрахт из французского Осера в июле 2018 года за 5,5 млн евро. В текущем сезоне он провел за свой клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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