Топ-20 фото фанатов и болельщиц 18-го дня ЧМ-2018: очаровательные бразильянки, слезы Мексики и аккуратные японцы

На чемпионате мира-2018 сыграли уже восемнадцатый день. "Футбол 24" собрал топ-20 фотографий болельщиков, которые поразили своей креативностью и красотой на трибунах в этот игровой день.

2 июля на чемпионате мира-2018 состоялись еще два поединка 1/8 финала, в которых Бразилия победила Мексику, а Бельгия одержала волевую победу над Японией. Таким образом уже стали известны 3 пары 1/4 финала Кубка мира-2018.

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В этот день, как и всегда, весело было не только на футбольном поле. На трибунах стадионов зажигали красивые бразильянки, невероятные мексиканцы и немного более сдержанные фанаты Бельгии.

Отдельно следует отметить болельщиков Японии, которые, несмотря на драматический вылет своей команды, снова отличились с положительной стороны. Японцы в очередной раз убрали за собой мусор на трибунах стадиона. На некоторых поклонников азиатской команды было больно смотреть – настолько тяжело они переживали эмоциональное поражение своих любимцев.

Также заслуживают похвалы фанаты Бразилии и Мексики, которые после поединка поздравили друг друга. Действительно приятная картина, которую хочется как можно чаще видеть на стадионах.

фото: Getty Images, Championat.com, РИА-Новости, соцсети

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