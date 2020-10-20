Очередной интересный трансферный рейтинг был опубликован на родине футбола.

В Великобритании сформировали рейтинг самых дорогих трансферов в истории английской Премьер-лиги АПЛ с учетом инфляции.

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Издание Give Me Sport, которое и опубликовало вышеупомянутое исследование, на первое место поставило трансфер форварда Алана Ширера в Ньюкасл в 1996 году – теперь он оценивался бы в 157,7 млн фунтов стерлингов, а тогда обошелся "сорокам" в 18,9 млн фунтов. Второе место занял переход француза Поля Погба в Манчестер Юнайтед в 2016 году, а тройку замкнул Кевин де Брюйне и его трансфер в Манчестер Сити в 2015-м.

Интересно, что в рейтинг попал и уроженец Украины, бывший хавбек Динамо и Шахтера Андрей Канчельскис. В 1995 году Эвертон приобрел полузащитника за 6,75 млн фунтов, что равнялось бы сегодня 69,82 фунтов. А экс-форвард сборной Англии Стэн Коллимор успел попасть в список дважды – за трансферы в Ливерпуль в 1995 году и в Астон Виллу в 1997.

Топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учетом инфляции:

1. Алан Ширер (в Ньюкасл в 1996 г. за 18,9 млн фунтов) – сегодня его трансфер стоил бы 157,7 млн фунтов.

2. Поль Погба (в Манчестер Юнайтед в 2016 г. за 89 млн фунтов) – 150,37 млн фунтов.

3. Кевин де Брюйне (в Манчестер Сити в 2015 г. за 68,4 млн фунтов) – 124,9 млн фунтов.

4. Фернандо Торрес (в Челси в 2011 г. за 52,65 млн фунтов) – 122,09 млн фунтов.

5. Стэн Коллимор (в Ливерпуль в 1995 г. за 11,7 млн фунтов) – 121,02 млн фунтов.

6. Деннис Бергкамп (в Арсенал в 1995 г. за 10,31 млн фунтов) – 104,78 млн фунтов.

7. Рио Фердинанд (в Лидс в 2000 г. за 23,4 млн фунтов) – 71,97 млн фунтов.

8. Андрей Канчельскис (в Эвертон в 1995 г. за 6,75 млн фунтов) – 69,82 млн фунтов.

9. Крис Армстронг (в Тоттэнхем в 1995 г. за 4,5 млн фунтов) – 63,37 млн фунтов.

10. Стэн Коллимор (в Астон Віллу в 1997 г. за 9,45 млн фунтов) – 60,32 млн фунтов.

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