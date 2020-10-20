"Спасибо, но я провел всего 1-2 сезона на правом фланге. При этом у меня 25 лет карьеры центрального нападающего. Отсутствие уважения от France Football", – написал Это'О на своей странице в социальной сети Твиттер.

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К слову, специальное жюри отбирало списки кандидатов – вратарей, левых, центральных и правых защитников, центральных и атакующих полузащитников, левых, правых и центральных нападающих. Пул из свыше 170 журналистов ведущих мировых изданий выберет лучших на каждой позиции. Символическая сборная будет объявлена ​​в декабре.

Напомним, 38-летний форвард выступал за Реал, Леганес, Эспаньол, Мальорку, Барселону, Интер, Анжи, Челси, Эвертон, Сампдорию, Антальяспор, Коньяспор и Катар. Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.

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