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Магия на Стэмфорд Бридж, шок Симена, удивительные бисиклеты: лучшие голы Роналдиньо – великого шоумена в мире футбола

14:38 656 Читати українською
Магия на Стэмфорд Бридж, шок Симена, удивительные бисиклеты: лучшие голы Роналдиньо – великого шоумена в мире футбола
Роналдинью забивал на любой вкус

Легендарный Роналдиньо празднует сегодня свой 39 день рождения. Гений из Порту-Алегри почти 20 лет колдовал на полях Бразилии и Европы, сделав неоценимый вклад в игру миллионов. "Футбол 24" вспоминает самые захватывающие голы великого бразильца.

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