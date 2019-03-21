Магія на Стемфорд Брідж, шок Сімена, дивовижні бісіклети: найкращі голи Роналдінью – великого шоумена у світі футболу

Легендарний Роналдінью святкує сьогодні свій 39 день народження. Геній з Порту-Алегрі майже 20 років чаклував на полях Бразилії та Європи, зробивши неоціненний вклад у гру мільйонів. "Футбол 24" пригадує найбільш захопливі голи великого бразильця.

Ла Ліга, Барселона – Севілья

Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго

Ла Ліга, Барселона – Вільяреал

Ла Ліга, Реал Мадрид – Барселона

ЧС-2002, Англія – Бразилія

Ліга чемпіонів, Челсі – Барселона

Ліга чемпіонів, Барселона – Мілан

Копа Лібертадорес, Атлетіко Мінейро – Арсенал (Саранді)

Чемпіонат Бразилії, Атлетіко Мінейро – Крузейро