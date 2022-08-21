"Кто из игроков Динамо может попробовать себя в топ-чемпионатах? Я могу оценивать только по еврокубкам. Пока что с Динамо можно продать только Бущана, и то нужно посмотреть, сколько за него дадут реальные клубы, а не сколько хочет Динамо. Подойдет ли Бущан Манчестер Юнайтед? Да он подойдет любой команде!

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Бущан делает ляпы, но их мало, и они проходят. Динамо после его ошибок, слава Богу, не пропускает. Он больше всего заслуживает на переход. Бущан – топовый вратарь мирового уровня. Но здесь вопрос о том, хочет ли сам Бущан уйти из Динамо и за сколько его продадут", – поделился Леоненко в комментарии Український футбол.

Добавим, что Бущан в 5 официальных матчах этого сезона пропустил 4 гола, а в 2-х поединках удержал ворота на замке. Контракт вратаря сборной Украины с "Динамо" рассчитан до 2026 года. Интерес к Георгию приписывают Манчестер Юнайтед, Челси и Лестеру.

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