Брюс после отставки признался, что никогда не чувствовал себя в Ньюкасле своим и регулярно подвергался сокрушительной критике. Тренер, которому всего 60 лет, после этого даже задумался о выходе на пенсию. По словам Брюса, фанаты называли его "глупым, как кочан капусты", а его футбол считали непрогрессивным.

Ньюкасл может стать моим последним местом работы, – Брюс

"Стив Брюс провел 1000 матчей на посту главного тренера и тяжело переживает такие вещи. Что уж говорить о молодых наставниках? Подобная безнаказанность негативно влияет на молодых специалистов. Если ничего не делать, ситуация только ухудшится.

Конечно, сидеть на диване и критиковать – значительно легче, чем самому заниматься спортом и футболом в частности. У меня самого трое детей. Иногда я смотрю с ними матчи и вижу, как они возмущаются действиями тренеров, считая, что те ничего не понимают. Наш долг – остановить такие вещи, иначе через год-два наши дети будут писать в соцсетях оскорбления в адрес профессионалов. Если мы ничего не сделаем – будет еще хуже. То, как поступили с Брюсом, отпугнет других тренеров", – цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, шейхи из Саудовской Аравии, решили уволить Стива Брюса. На место нового тренера Ньюкасла сватают Паулу Фонсеку.

"Темная лошадка" будет спасать Ньюкасл – он был соратником Мартинеса и помог сборной Англии дойти до финала Евро-2020