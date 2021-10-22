Брюс після відставки зізнався, що ніколи не почувався у Ньюкаслі своїм та регулярно зазнавав нищівної критики. Тренер, якому лише 60 років, через це навіть задумався про вихід на пенсію. За словами Брюса, фанати називали його "дурним, наче качан капусти", а його футбол вважали непрогресивним.

Ньюкасл може стати моїм останнім місцем роботи, – Брюс

"Стів Брюс провів 1000 матчів на посаді головного тренера і важко переживає такі речі. Що вже казати про молодих наставників? Подібна безкарність негативно впливає на молодих фахівців. Якщо нічого не робити, ситуація лише погіршиться.

Звісно, сидіти на дивані і критикувати – значно легше, ніж самому займатися спортом і футболом зокрема. У мене самого троє дітей. Інколи я дивлюся з ними матчі і бачу, як вони обурюються діями тренерів, вважаючи, що ті нічого не тямлять. Наш обов'язок – зупинити такі речі, інакше за рік-два наші діти писатимуть у соцмережах образи на адресу професіоналів. Якщо ми нічого не зробимо – буде ще гірше. Те, як вчинили з Брюсом, відлякає інших тренерів", – цитує Артету Sky Sports.

Нагадаємо, шейхи з Саудівської Аравії, вирішили звільнити Стіва Брюса. На місце нового тренера Ньюкасла сватають Паулу Фонсеку.

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