Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт заверил, что Ринат Ахметов никогда не позволял себе агрессивного поведения по отношению к команде.

"Да не было такого. Это миф, бред сумасшедшего. Никто никого не бил, ничего не было.

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Даже когда поражения всякие были. Бывало с премиальными, когда не стали чемпионами. Последние пять матчей просто играли, не оплачивались они. Но мы их выиграли. Ахметов пришел, солидно положил за все пять игр – ребята получили. А то, что бил - это все неправда", – рассказал Вирт в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, нынешний тренер Вереса имел два периода в составе Шахтера – 1999-2002 и 2007-2012. В общей сложности наиграл за "горняков" 66 матчей и пропустил 45 мячей.

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