Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт запевнив, що Рінат Ахметов ніколи не дозволяв собі агресивної поведінки стосовно команди.

"Та не було такого. Це міф, маячна божевільного. Ніхто нікого не бив, нічого не було.

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Навіть коли поразки всілякі були. Бувало із преміальними, коли не стали чемпіонами. Останні п'ять матчів просто грали, не оплачувались вони. Але ми їх виграли. Ахметов прийшов, солідно поклав за всі п'ять ігор – хлопці отримали. А те, що бив – це все неправда", – розповів Вірт в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, нинішній тренер Вереса мав два періоди у складі Шахтаря – 1999-2002 і 2007-2012. Загалом награв за "гірників" 66 матчів і пропустив 45 м'ячів.

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