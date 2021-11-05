"Все разные. О Сергее Курченко вообще ничего не могу сказать. Забрать у такого прекрасного президента, как Ярославский, клуб и довести его до ручки – ненормально. Ну как забрать – купить. У него не было заинтересованности в процессе. Он не понимал, куда попал, как управлять клубом. Так сложились обстоятельства, что ему дали клуб.

Шуст сравнил себя с Буффоном и признался, чем займется после завершения карьеры футболиста

Петр Диминский мне очень понравился как президент. У него был простой взгляд: футболист заиграл, за него заплатили достойные деньги – он его отпускает.

Что за человек Ахметов – все мы понимаем. Это прекрасный управленец во всех отношениях. Очень футбольный и жизненный человек. Мало кто понимает, что он звонит футболистам и поздравляет с днем рождения, переживает за них, за сроки восстановления, всегда на прямом контакте с медперсоналом. Человек живет футболом не потому что состояние позволяет, а потому что хочет и желает этого. Из-за такого отношения и клуб такой сильный.

Правда ли, что при Курченко давали 40 тысяч долларов за матч? Нет, это не так. Но правда, что были очень большие деньги. Почти вдвое меньше. Это и довело клуб до ручки. Олег Шелаев говорил: "Пацаны, не радуйтесь, потому что это закончится", – сказал Шуст в комментарии SportArena.

Напомним, сейчас Богдан выступает за Ингулец. В текущем сезоне 35-летний кипер сыграл в четырех матчах во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.

"Якби знав, де впаду, то собі підстелив би": Назарій Русин – про Луческу, жахливий час у Легії і конкуренцію з Довбиком