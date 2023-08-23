"Я бы не назвал это просмотром, потому что это более ознакомление с европейским футболом. В некоторых топ-командах Европы пришлось потренироваться и почувствовать уровень и профессиональный подход ко всем аспектам футбола

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Да, соответствует действительности, эти клубы проявляли и проявляют особый интерес. Какие еще есть варианты? Есть более конкретные предложения из Дании и Испании, но, как я говорил ранее, я никуда не тороплюсь и хочу эффективно воспользоваться временем, которое имею", – цитирует Хланя Украинский футбол.

Напомним, Хлань выступал за Зорю с января 2021 года. В марте он отказался продлевать контракт с луганцами (действующее соглашение истекало 31 декабря 2023 года) и был отстранен от тренировок с главной командой.

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