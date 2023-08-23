Максим Хлань і надалі залишається без команди. Футболіст їздив на перегляд у Легію, та Варту.

"Я би не назвав це переглядом, бо це є більш ознайомленням з європейським футболом. В деяких топ-командах Європи довелося потренуватись і відчути рівень та професіональний підхід до всіх аспектів футболу.

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Так, відповідає дійсності, ці клуби проявляли і проявляють особливий інтерес. Які ще є варіанти? Є більш конкретні пропозиції з Данії та Іспанії, але, як я казав раніше, я нікуди не поспішаю і хочу ефективно скористатись часом, який маю", – цитує Хланя Український футбол.

Нагадаємо, Хлань виступав за Зорю з січня 2021 року. У березні він відмовився продовжувати контракт з луганцями (чинна угода спливала 31 грудня 2023 року) і був відсторонений від тренувань з головною командою.

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