Тлумак раскритиковал ПФЛ из-за возобновления Первой лиги

Главный тренер луцкой Волыни Андрей Тлумак имеет неоднозначную позицию относительно доигрывания нынешнего сезона Первой лиги.

"Довольны тем, что Первая лига возвращается и команды смогут выявить сильнейшего на поле. Наш клуб всегда выступал за то, чтобы доиграть чемпионат. С первого до последнего дня мы были последовательными в своей позиции.

Телеканалы "Футбол" готовы за свой счет транслировать матчи Первой лиги, – Денисов

Но я считаю, что на данном этапе решение о рестарт чемпионата – эмоции, и они ничем не подкреплены. Мы все хотим играть, но вы посмотрите на эпидемиологическую ситуацию в стране.

В воскресенье львовские Карпаты должны в Луцке играть матч с Олимпиком, ведь львовские власти не позволяют проводить матчи в регионе. Карантин ослабили, однако коронавирус никуда не исчез", – цитирует Тлумака SportArena.

Напомним, уже 24 июня состоятся первые матчи Первой лиги после карантина. Волынь после 19-ти туров расположилась на второй строчке.

"Я зробив помилку – мною заволоділи емоції, жага результату": куди подівся і чим займається Володимир Мазяр