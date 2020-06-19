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Тлумак раскритиковал ПФЛ из-за возобновления Первой лиги

15:26 - Читати українською
Тлумак раскритиковал ПФЛ из-за возобновления Первой лиги
Андрей Тлумак / Фото ФК Волынь

Главный тренер луцкой Волыни Андрей Тлумак имеет неоднозначную позицию относительно доигрывания нынешнего сезона Первой лиги.

"Довольны тем, что Первая лига возвращается и команды смогут выявить сильнейшего на поле. Наш клуб всегда выступал за то, чтобы доиграть чемпионат. С первого до последнего дня мы были последовательными в своей позиции.

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Но я считаю, что на данном этапе решение о рестарт чемпионата – эмоции, и они ничем не подкреплены. Мы все хотим играть, но вы посмотрите на эпидемиологическую ситуацию в стране.

В воскресенье львовские Карпаты должны в Луцке играть матч с Олимпиком, ведь львовские власти не позволяют проводить матчи в регионе. Карантин ослабили, однако коронавирус никуда не исчез", – цитирует Тлумака SportArena.

Напомним, уже 24 июня состоятся первые матчи Первой лиги после карантина. Волынь после 19-ти туров расположилась на второй строчке.

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Первая лига Андрей Андрей Тлумак коронавирус Волынь Волынь
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