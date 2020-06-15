Телеканалы "Футбол" готовы за свой счет транслировать матчи Первой лиги, – Денисов

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов хочет, чтобы украинского футбола на телеэкранах стало еще больше.

"Я обращаюсь к руководству ПФЛ, к руководству УАФ и к судейскому комитету УАФ. Считайте это официальным обращением телеканалов "Футбол". В связи с высоким градусом конкуренции в борьбе за путевки в УПЛ, телеканалы "Футбол" готовы за свой счет провести трансляции центральных матчей в каждом туре Первой лиги.

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Почему я обращаюсь в том числе к Ассоциации? Мы все знаем, сколько скандальных историй было с судейством в Первой лиге. Сейчас на кону путевки в УПЛ. Мы предлагаем на центральных матчах Первой лиги использовать VAR.

Почему обращаюсь к руководству комитета арбитров? Потому что арбитров с лицензией VAR не так много и необходимо изыскивать возможности, чтобы привлечь их к матчам Первой лиги. В связи с этим обращаюсь к руководителю ПФЛ Сергея Макарова с просьбой пересмотреть календарь матчей Первой лиги. Сместить матчи с выходных дней, когда будут идти поединки УПЛ, на середину недели. Это позволит организовать трансляции и привлечь арбитров с опытом работы с VAR.

Все перечисленное поможет решить борьбу за выход в УПЛ в честной спортивной борьбе. Причем, чтобы избежать кривотолков, мы не претендуем на эксклюзивность: телеправа Первая лига может передать и телеканалам "Футбол", и нашим коллегам из "Плюсов", если они будут готовы провести такие трансляции. Чем больше будет показано матчей, тем чище будет борьба. В свою очередь также хочу сказать, что мы будем пристально следить за всеми играми Первой лиги и освещать поединки и судейство в эфире телеканалов "Футбол". В ближайшее время мы сделаем официальное предложение ПФЛ и Ассоциации футбола по показу игр Первой Лиги", – заявил Денисов в программе "Великий футбол".

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