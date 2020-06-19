Тлумак розкритикував ПФЛ за відновлення Першої ліги

Головний тренер луцької Волині Андрій Тлумак має неоднозначну позицію щодо догравання нинішнього сезону Першої ліги.

"Задоволені тим, що Перша ліга повертається і команди зможуть виявити найсильнішого на полі. Наш клуб завжди виступав за те, щоб дограти чемпіонат. З першого до останнього дня ми були послідовними у своїй позиції.

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Але я вважаю, що на даному етапі рішення про рестарт чемпіонату – емоції, і вони нічим не підкріплені. Ми всі хочемо грати, але ви подивіться на епідеміологічну ситуацію в країні.

У неділю львівські Карпати повинні в Луцьку грати матч з Олімпіком, адже львівська влада не дозволяє проводити матчі в регіоні. Карантин послабили, однак коронавірус нікуди не зник", – цитує Тлумака SportArena.

Нагадаємо, вже 24 червня відбудуться перші матчі Першої ліги після карантину. Волинь після 19-ти турів розташувалась на другій сходинці.

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