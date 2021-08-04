"Есть ли место Милевскому в Карпатах? Нет. Мы с Милевским общаемся, он хороший парень, но нужно иметь слово стоп. Он занимается своим любимым делом, на том же YouTube. У него это неплохо получается", – отметил Тлумак в интервью Брутальному футболу.

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Напомним, прошлый сезон Артем провел в составе Миная, отыграв в 10 матчах, не отметившись результативными действиями. По завершении сезона Милевский стал свободным агентом.

Артем стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского Динамо с 2003 по 2013 годы, сыграв за киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистов. Кроме "бело-синих", нападающий поиграл за Газиантепспор, Хайдук, Тосно, Конкордию, Сплит, Кишварда и Динамо Брест.

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