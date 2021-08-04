"Чи є місце Мілевському в Карпатах? Ні. Ми з Мілевським спілкуємося, він хороший хлопець, але потрібно мати слово стоп. Він займається своєю улюбленою справою, на тому ж YouTube. У нього це непогано виходить", – зазначив Тлумак у інтерв'ю Брутальному футболу.

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Нагадаємо, минулий сезон Артем провів у складі Миная, відігравши в 10 матчах, не відзначившись результативними діями. По завершенні сезону Мілевський став вільним агентом.

Артем став зіркою завдяки виступам у складі київського Динамо з 2003 по 2013 роки, відігравши за киян 235 матчів та відзначившись 81 голом та 54 асистами. Окрім "біло-синіх", нападник пограв за Газіантепспор, Хайдук, Тосно, Конкордію, Спліт, Кішварду та Динамо Брест.

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