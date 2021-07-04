"Играли мы тогда с Александрией. Перед матчем Кобин говорит: "Я решил не выпускать тебя в стартовом составе. Поле уставшее, тебе трудно на нем играть будет. Но обязательно готовься к игре. Момент найдем, выпустим тебя на замену. Поможешь".

Проигрывали мы уже 0:3, песенка спета, как говорится. На 83-й минуте говорит: "Миля, выходи". Отвечаю: "Васильевич, я не буду выходить, при всем уважении. Счет – 0:3, погода – минус 7 градусов. Только унижаться перед всей страной..." Я якобы должен был выйти и показать пример молодым футболистам. Я и так каждую тренировку работал как бешеный, все об этом знают.

"Васильевич, зачем мне выходить? Мы уже проиграли игру": Кобин рассказал о конфликте с Милевским

Заходим в раздевалку, и он начинает кричать, спрашивать у каждого игрока мнение относительно игры. Меня спросил последним. Я сказал, что у нас не было ни одной желтой карточки за игру. Если приезжаем играть с Александрией, нужно биться, а не просто отбывать номер. В результате, Кобин сказал, что он – тренер, а мы – футболисты, поэтому обязаны подчиняться. Этим, как мне кажется, он еще сильнее оттолкнул коллектив от себя.

На следующий день я узнал, что он хочет меня выгнать из команды. Кобин встретился с руководством и поставил их перед фактом – или он, или Милевский. Руководство отказалось выбирать. Сказал, что к нему исчезло доверие. Какое доверие, Вася? Меня все уважают и любят. Это было очень неприятно и не по-человечески. Вася, если хочешь остаться в большом футболе – будь ближе к игрокам, общайся с ними", – сказал Артем Милевский в эфире YouTube-канала Миля.

Напомним, ранее Василий Кобин рассказал свою версию конфликта с Милевским. Минай вернулся в Первую лигу через год после выхода в УПЛ. Медиа сообщали, что в случае понижения в классе, закарпатский клуб прекратит свое существование.

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