Лейпциг нарасхват – ПСЖ положил глаз на еще одну юную звезду РБ

Защитник РБ Лейпциг Норди Мукиеле также попал на радары европейских топ-клубов.

Молодая команда "быков" по-особому раскрылась под руководством Юлиана Нагельсманна, поэтому едва ли не все футболисты РБ стали целями европейских грандов. Ранее сообщалось об интересе ко многим защитникам Лейпцига: Упамекано, Конате, Клостерманн, Хальстенберг. Теперь "денежные мешки" обратили внимание на еще одного защитника.

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22-летний правый фулбек Норди Мукиеле, который может сыграть и в центре, заинтересовал ряд топ-клубов, среди которых наибольший интерес проявляет ПСЖ, сообщает Sky Sport. Томас Тухель следит за футболистом и хочет его приобрести. В задней линии парижан этим летом появятся дыры, ведь свободными агентами из клуба, скорее всего, уйдут Тома Менье и капитан Тьягу Силва.

Мукиеле перешел в Лейпциг летом 2018-го из Монпелье. В текущем сезоне Бундеслиги он провел 18 матчей и забил 3 гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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