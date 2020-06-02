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Тьягу полностью восстановился после травмы – еще одна звезда Баварии на подходе

23:23 3 Читати українською
Тьягу полностью восстановился после травмы – еще одна звезда Баварии на подходе
Тьягу Алькантара / Reuters

Хавбек Баварии Тьягу Алькантара готов помочь команде уже в ближайшем матче.

Испанец сегодня (2 июня) тренировался в общей группе, информирует официальный сайт клуба.

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Тьягу были проблемы с мышцами после матча с Унионом, которым Бавария возобновила сезон. Полузащитнику пришлось потратить три недели, чтобы залечить травму. Близок к возвращению и Лукас Эрнандес. Чемпион мира в последнем матче (против Фортуны) повредил приводящую мышцу бедра, однако уже тренируется индивидуально и скоро также будет готов.

Добавим, что свой следующий поединок Бавария сыграет 6 июня – выезд в гости к леверкузенскому Байеру.

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Тьяго Алькантара Тьяго Алькантара Бавария Бавария Германия Лукас Эрнандес Лукас Эрнандес
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