Звезда Баварии шокировал видом своего тела после карантина

Полузащитник Баварии ЛеонГорецка ответственно отнесся к тренировкам, пока сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Немецкий клуб опубликовал в соцсетях фото своего игрока, которому удалось серьезно подкачать мышцы, пока не было возможности играть в футбол.

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На фото можно увидеть, как Горецка выглядел до карантина, а как после, а также футболиста во время упорной работы в тренажерном зале.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 25-летний полузащитник сыграл за Баварию 19 матчей, записав себе в актив 4 гола и 5 результативных передач.

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