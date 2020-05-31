toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Звезда Баварии шокировал видом своего тела после карантина

16:20 106 Читати українською
Звезда Баварии шокировал видом своего тела после карантина
Леон Горецка / Getty images

Полузащитник Баварии ЛеонГорецка ответственно отнесся к тренировкам, пока сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Немецкий клуб опубликовал в соцсетях фото своего игрока, которому удалось серьезно подкачать мышцы, пока не было возможности играть в футбол.

"Бавария начнет новую эру": Хёнесс ожидает переезда в Мюнхен двух звезд нападения

На фото можно увидеть, как Горецка выглядел до карантина, а как после, а также футболиста во время упорной работы в тренажерном зале.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 25-летний полузащитник сыграл за Баварию 19 матчей, записав себе в актив 4 гола и 5 результативных передач.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

blog_ava
Рекордні інвестиції та трансфери, клоунська репутація і посткарантинне диво – як у Берліні народжується суперклуб
10:00
470
Теги
Германия Леон Горецка Леон Горецка Бавария Бавария
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
9
мин
Падерборн
19:00
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук