Тьягу повністю відновився після травми – ще одна зірка Баварії на підході

Хавбек Баварії Тьягу Алькантара готовий допомогти команді вже у найближчому матчі.

Іспанець сьогодні (2 червня) тренувався у загальній групі, інформує офіційний сайт клубу.

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Тьягу мав проблеми з м'язами після матчу з Уніоном, яким Баварія відновила сезон. Півзахиснику довелося витратити три тижні, щоб залікувати травму. Близький до повернення і Лукас Ернандес. Чемпіон світу у останньому матчі (проти Фортуни) пошкодив привідний м'яз стегна, однак вже тренується індивідуально і скоро також буде готовий.

Додамо, що свій наступний поєдинок Баварія зіграє 6 червня – виїзд в гості до леверкузенського Байєра.

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