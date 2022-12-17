Неймар очень быстро отошел от неудачи сборной Бразилии на чемпионате мира.

Звезда "селесао" устроил громкую вечеринку всего через несколько дней после вылета из Мундиаля (9 декабря), сообщает Marca со ссылкой на Folha de São Paulo.

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Поражение от хорватов якобы нанесло тяжелый психологический удар Неймару. 30-летний форвард плакал и намекнул на завершение карьеры в сборной. Впрочем, Ней быстренько пришел в себя, посетил сестру в Сан-Паулу и организовал масштабные развлечения. Звезда ПСЖ пытался сделать мероприятие максимально закрытым, но кое-что "просочилось" в прессу благодаря соцсетям гостей. Среди них был и вингер Манчестер Юнайтед Антони, также горько плакавший после игры с хорватами.

Такое лицемерное поведение изрядно разозлило фанатов сборной Бразилии. Их любимая команда не может выиграть ЧМ уже 20 лет, но нынешние звезды унывают из-за этого только перед объективами камер.

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