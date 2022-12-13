Тите получил 3 предложения от национальных сборных и 2 – от клубов.

Бывший наставник "селесао" Тите продолжает оставаться востребованным тренером, несмотря на провалы со сборной Бразилии на двух последних чемпионатах мира.

Хорватия – Бразилия: Тите пришлось объяснять, почему Неймар не дождался удара в серии пенальти

Как информирует O Dia, 61-летний тренер получил пять предложений: 3 от национальных сборных и 2 – от клубов. Однако наставник отклонил все варианты и дал понять, что хочет отдохнуть от работы несколько месяцев.

Тите возглавлял сборную Бразилии с 2016 года.

ЧМ-2022: Хорватия драматически выбила Бразилию в серии пенальти – суперджокеры Далича и Ливакович тащат в полуфинал