Тите получил пять предложений после провала сборной Бразилии на ЧМ-2022
22:07 - Читати українською
Тите получил 3 предложения от национальных сборных и 2 – от клубов.
Бывший наставник "селесао" Тите продолжает оставаться востребованным тренером, несмотря на провалы со сборной Бразилии на двух последних чемпионатах мира.
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Как информирует O Dia, 61-летний тренер получил пять предложений: 3 от национальных сборных и 2 – от клубов. Однако наставник отклонил все варианты и дал понять, что хочет отдохнуть от работы несколько месяцев.
Тите возглавлял сборную Бразилии с 2016 года.
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