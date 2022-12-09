"Селесао" проиграли хорватам серию пенальти (2:4) и вылетели на стадии 1/4 финала ЧМ-2022. Тите ставил Неймара бить пятым, однако очередь так и не дошла до главной звезды сборной Бразилии.

Хорватия – Бразилия – 1:1 (4:2) – видео голов и серии пенальти

"Мы так решили с мыслями, что пятый удар будет последним и решающим. Это огромное давление, поэтому бить должен игрок с как можно большими качеством, опытом и психологической устойчивостью. Вот и все", – UOL приводит оправдание Тите, который после поражения покинул тренерский мостик сборной Бразилии.

Напомним, хорваты все 4 попытки выполнили четко, а вот у бразильцев ошиблись Родриго и Маркиньос (легкий для вратаря удар низом и стойка соответственно).

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