Тіте отримав п'ять пропозицій після провалу збірної Бразилії на ЧС-2022
22:07 - Читать на русском
Тіте отримав 3 пропозиції від національних збірних та 2 – від клубів.
Колишній наставник "селесао" Тіте продовжує залишатися затребуваним тренером, незважаючи на провали зі збірною Бразилії на двох останніх чемпіонатах світу.
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Як інформує O Dia, 61-річний тренер отримав п'ять пропозицій: 3 від національних збірних та 2 – від клубів. Проте наставник відхилив усі варіанти та дав зрозуміти, що хоче відпочити від роботи кілька місяців.
Тіте очолював збірну Бразилії з 2016 року.
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