Тіте отримав 3 пропозиції від національних збірних та 2 – від клубів.

Колишній наставник "селесао" Тіте продовжує залишатися затребуваним тренером, незважаючи на провали зі збірною Бразилії на двох останніх чемпіонатах світу.

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Як інформує O Dia, 61-річний тренер отримав п'ять пропозицій: 3 від національних збірних та 2 – від клубів. Проте наставник відхилив усі варіанти та дав зрозуміти, що хоче відпочити від роботи кілька місяців.

Тіте очолював збірну Бразилії з 2016 року.

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