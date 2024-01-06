– У вас есть фото с Анатолием Тимощуком. Где вы его сделали?

– Я с ним получал тренерскую лицензию UEFA Pro, там мы и сфотографировались.

– Как вы относитесь к тому, что после начала полномасштабного вторжения он остался работать в России?

– Ну, это другая ситуация, поскольку Тимощук и до войны был в России, играл за Зенит. У него русская жена и русские дети. Отношения между Россией и Украиной были хорошими до войны. Война застала его там. Что он должен делать? Выйти на улицу и протестовать против Путина? Его бы сразу арестовали и посадили в тюрьму.

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Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране.

Мы с ним дружим, но не близко. Я общался с ним несколько дней тому назад. Он оказался в очень сложной ситуации. Я желаю ему только добра. Он потерял все в Украине, репутацию и свои регалии и, как я понимаю, оставил все в России.

Я не хотел бы очутиться на его месте. Он сказал мне, что он украинец и любит Украину.

Я даже пытался помочь уехать ему с семьей в Ирландию. Он сказал мне, что хочет уехать из России. Он застрял в РФ еще до войны и не мог высказаться из-за страха быть арестованным и приговоренным к 15 годам заключения.

– Почему он сейчас публично не осуждает войну и не извиняется за свою ошибку? Ярослав Ракицкий также играл за Зенит, но 24 февраля покинул Россию и осудил агрессию. Тимощук этого не сделал. Поэтому мы, украинцы, не понимаем его позицию и не можем простить.

– Я не могу читать мысли Тимощука. Я не могу назвать его близким другом, потому что никогда не сидел и не пил с ним даже кофе. Был ли он неправ, оставшись в России? Да, однозначно.

Он попросил меня помочь ему с семьей уехать в Ирландию, и я подумал, что он хочет организовать пресс-конференцию, на которой осудит войну и очистит свое имя. Но в итоге он не приехал.

Пожалуйста, не превращайте наше интервью в политические дебаты. Может, у меня нет украинской крови, но я люблю Украину, мой сын украинец.

Я осуждаю Россию и все действия ее лидеров. Я осуждаю всех россиян за молчание.

Я футбольный тренер, потерявший свой дом, все свое имущество, автомобиль и свою прекрасную жизнь в Украине. Я сейчас держу на руках своего 9-летнего плачущего сына, который скучает по своей стране и всему, что он оставил позади, – заявил Люкенс в интервью Українському футболу.

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