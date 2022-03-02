Экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, вероятно, больше никогда не сможет вернуться на родину.

Анатолий Тимощук потерял последние остатки достоинства и решил остаться в питерском Зените. Весь тренерский и медицинский штабы продолжают работу", – цитирует гендира питерцев Александра Медведева sport-express.

Ракицкий официально покинул Зенит – абсурдное объяснение российского клуба

Даже Ярослав Ракицкий покинул Зенит под давлением российского вторжения в Украину, но Толик оказался невозмутимым. Тимощук работает в тренерском штабе Зенита с 2017 года.

Напомним, Украина уже неделю ведет войну с оккупантами, и воины ВСУ дают достойный отпор россиянам, приближая нашу победу.

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