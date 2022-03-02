Екс-гравець збірної України Анатолій Тимощук, ймовірно, більше ніколи не зможе повернутись на батьківщину.

Анатолій Тимощук втратив останні залишки гідності та вирішив залишитись у пітерському Зеніті. "Весь тренерський та медичний штаби продовжують роботу", – цитує гендира пітерців Олександра Медведєва sport-express.

Ракицький офіційно покинув Зеніт – абсурдне пояснення російського клубу

Навіть Ярослав Ракицький покинув Зеніт під тиском російського вторгнення в Україну, але Толік виявився незворушним. Тимощук працює у тренерському штабі Зеніта з 2017-го.

Нагадаємо, Україна вже тиждень веде війну з окупантами, і воїни ЗСУ дають гідну відсіч росіянам, наближаючи нашу перемогу.

Росія напала на Україну: сім'я Шеви відмовляється тікати, Ракицький покидає "країну 404", Абрамович продає Челсі (LIVE)