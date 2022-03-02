Тимощук продовжує працювати у Зеніті, попри російське вторгнення в Україну
Екс-гравець збірної України Анатолій Тимощук, ймовірно, більше ніколи не зможе повернутись на батьківщину.
Анатолій Тимощук втратив останні залишки гідності та вирішив залишитись у пітерському Зеніті. "Весь тренерський та медичний штаби продовжують роботу", – цитує гендира пітерців Олександра Медведєва sport-express.
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Навіть Ярослав Ракицький покинув Зеніт під тиском російського вторгнення в Україну, але Толік виявився незворушним. Тимощук працює у тренерському штабі Зеніта з 2017-го.
Нагадаємо, Україна вже тиждень веде війну з окупантами, і воїни ЗСУ дають гідну відсіч росіянам, наближаючи нашу перемогу.
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